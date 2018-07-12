Лукашенко предложил первой красавице Беларуси работу в колхозе
12 июля 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко очень заботиться, чтобы граждане его страны были трудоустроены и получали зарплату. Первой белорусской красавице, победительнице конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич предложил поработать в агрохолдинге «Купаловское».
Белорусский лидер в сопровождении красавицы посетил в колхоз «Родина» в Могилевской области. Делегация побывала в музее на территории и колхоза. Лукашенко предложил Марии присесть за стол председателя хозяйства, чтобы увидеть, как девушка будет за ним смотреться, - сообщает РИА Новости.
Мария Василевич - выпускница Белорусского государственного экономического университета, - сообщает svpressa.ru.
Девушка выразила готовность поработать в колхозе «на счётах», как предложил Порошенко. Но напомнила, что у нее двухлетний контракт.
Вчера Лукашенко побывал на авиаремонтном заводе в Орше, и объявил о том, что Украина отказалась от этого предприятия, оно теперь национализировано.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес