Лукашенко предложил первой красавице Беларуси работу в колхозе

Президент Беларуси Александр Лукашенко очень заботиться, чтобы граждане его страны были трудоустроены и получали зарплату. Первой белорусской красавице, победительнице конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич предложил поработать в агрохолдинге «Купаловское». Озвучены планы бомбардировки Донбасса Киевом в ответ на создание флота ДНР

Белорусский лидер в сопровождении красавицы посетил в колхоз «Родина» в Могилевской области. Делегация побывала в музее на территории и колхоза. Лукашенко предложил Марии присесть за стол председателя хозяйства, чтобы увидеть, как девушка будет за ним смотреться, - сообщает РИА Новости.

Мария Василевич - выпускница Белорусского государственного экономического университета, - сообщает svpressa.ru.

Девушка выразила готовность поработать в колхозе «на счётах», как предложил Порошенко. Но напомнила, что у нее двухлетний контракт.

Вчера Лукашенко побывал на авиаремонтном заводе в Орше, и объявил о том, что Украина отказалась от этого предприятия, оно теперь национализировано.