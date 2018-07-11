Эксперты обвинили Африку в приросте численности населения Земли

Эксперты подсчитали, что за прошедший год численность населения Земли увеличилась примерно на 83 миллиона человек. Во всем виновата Африка, у жителей которой отсутствуют возможности контрацепции.

По состоянию на первую половину июля 2018 года численность населения Земли составляет 7,635 миллиарда человек, заявили эксперты. При этом самый стремительный рост населения зафиксирован в Африке, население которой на данный момент составляет 1,3 миллиарда человек. Специалисты полагают, что к 2050 году население Черного континента вырастет до 2,5 миллиарда человек.

Эксперты фонда «Население Земли», проводившего подсчет, утверждают, что причиной такого стремительного демографического роста на африканском континенте является отсутствие средств контрацепции для предотвращения нежелательной беременности. Эксперты также отмечают, что в Африке в принципе неизвестно понятие «планирование семьи».

«Если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы. Ежегодный прирост численности мирового населения за счет планирования семьи сократился бы примерно на четверть», - цитирует мнение экспертов «Комсомольская правда».