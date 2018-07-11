Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос российского газопровода «Северный поток-2» находится вне компетенции североатлантического альянса, и не альянсу его решать.

«Среди союзников есть разногласия по «Северному потоку-2», это хорошо известно. Но это национальное решение. Это не НАТО решать», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что североатлантический альянс придает значение вопросам энергобезопасности европейских союзников альянса, а также диверсификации поставок газа в Европу, но подчеркнул, что вопрос «Северного потока-2» находится вне формата альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2» и обвинил Германию в полной зависимости от поставок российского газа, сообщает RT.