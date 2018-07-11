Украинцы снизили рейтинг «Газпрому»

Украинские интернет-пользователи атаковали официальную страничку компании «Газпром» в социальной сети Facebook. Во вторник, 10 июля, украинцы стали массово писать в комментариях на сайте «Слава Украине!» и «Слава Хорватии!» и ставить странице оценку «1».

В результате этого через пару часов рейтинг «Газпрома» обрушился до 1,5 звёзд из 5. Об этом сообщает РИА Новости. Российской компании пришлось закрыть опцию оценки сайта.

Напомним, что ранее украинцы снизили рейтинг страницы Международной федерации футбола (ФИФА) в Facebook. Поводом послужили дисциплинарные меры, которые приняла организация в отношении хорватских игроков Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.