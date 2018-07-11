Стали известны планы ВСУ по замене сбежавших из Донбасса дезертиров силами НАТО

Командование Вооруженных сил Украины планирует заменить сбежавших из армии дезертиров военнослужащими НАТО. Об этом узнала разведка Донецкой народной республики.

С начала текущего года расположение воюющих в Донбассе ВСУ самовольно покинули более пяти тысячи человек. По словам замглавы оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, массовое дезертирство провоцирует нездоровая атмосфера в армии противника – киевским силовикам не платят жалованье, также их активно штрафуют за различные нарушения.

Как рассказал Басурин донецкому телеканалу «Юнион», власти Украины нашли выход из ситуации в привлечении сил НАТО. На замену дезертирам планируется привлечь свыше тысячи иностранных наемников, отметил представитель народной республики.

Ранее в среду сообщалось, что в Киеве назвали причину неспособности ВСУ добиться военной победы в Донбассе.