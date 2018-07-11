Минобороны опровергло сообщения о гибели россиян в Сирии, назвав слухи фейком

Министерство обороны РФ опровергло информацию СМИ о гибели во время теракта в Сирии российских военнослужащих. Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, ранее опубликовал сообщение "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) о теракте в сирийской провинции Дераа, при котором якобы подорвался смертник, и в результате погибли 35 российских и сирийских военных.

В Минобороны назвали это сообщение фейком, - передает RT. По данным российского оборонного ведомства, никаких потерь военнослужащих "как в провинции Дараа, так и вообще" на сирийской территории нет, "все российские военнослужащие живы, здоровы" и выполняют поставленные им задачи.