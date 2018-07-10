В Японии медсестра убивала находившихся при смерти пациентов

Жительница Иокогамы медсестра Аюми Кубоки, которая была арестована по подозрению в убийстве пожилого мужчины в больнице, призналась в преступлении, а также в убийстве еще нескольких пациентов медучреждения.

31-летняя женщина пояснила, что присматривала тяжелобольных, которые, вероятно, могли умереть в ее смену. В течение двух месяцев в 2016 году она делали им уколы антисептика, чтобы они умирали до начала ее смены и ей не приходилось бы сообщать об их смерти их близким.

Полицейские задержали Аюми 7 июля по делу о смерти 88-летнего Созо Нишикава. Он скончался в сентябре 2016 года, а следователи установили, что медсестра пришла на два часа раньше начала дежурства и ввела ему смертельную инъекцию.