Скончался экс-глава МИД Великобритании Питер Карингтон

Ушел из жизни бывший глава Министерства иностранных дел Британии 99-летний Питер Карингтон, проработавший в ведомстве с 1979 по 1982 год. Об этом есть сообщение на сайте палаты лордов.

Лорд Карингтон вошел в большую политику в 1951 году, когда возглавил министерство сельского хозяйства в правительстве Черчилля. Потом он некоторое время занимал пост главы МИД в кабинете Маргарет Тэтчер. Ушел в отставку в 1982 году. А с 1984 по 1988 год Карингтон возглавлял НАТО, войдя в историю как старейший генеральный секретарь организации.

Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр, назвал Карингтона великим политиком и прекрасным человеком, а также выразил соболезнования родным и близким. В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвали его кончину «очень грустной новостью».