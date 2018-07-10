Президент Федерации футбола Украины пришел в Раду в футболке сборной Хорватии

Президент ФФУ и народный депутат Андрей Павелко появился в Верховной раде в футболке хорватской сборной, таким образом поддержав двух бывших игроков «Динамо» Домагоя Виду и Огнена Вукоевича за их видео. Украина ответила на высказывания британских СМИ о лозунге «Слава Украине»

Как написал депутат в соцсети, ФФУ готова оказать юридическую и общую поддержку Вукоевичу, если тот задумается об обжаловании наложенных на него санкций в ФИФА.

Ранее в эфире украинского телеканала Павелко заявил, что Федерация футбола Украины компенсирует штраф ФИФА, назначенный одному из тренеров сборной Хорватии Огнену Вукоевичу за лозунг об Украине.

Помощник тренера сборной Хорватии Огнен Вукоевич оштрафован на 15 000 швейцарских франков за "неспортивное поведение". Он отстранен от дальнейшей работы на чемпионате мира.