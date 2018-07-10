Тренера и детей, вызволенных из пещеры в Таиланде, везут в больницу на вертолете

Сегодня стало известно, что четырех подростков и тренера, вызволенных во вторник из пещеры в Таиланде, отправят в больницу на вертолетах. Их отвезут в медучреждение, расположенное в городе Чианграй.

Отмечается, что спасатели дали всем эвакуированным детям кодовые имена: "Лесной Вепрь-1", "Лесной Вепрь-2" и так далее. Как сообщает телеканал Spring News, девятый "Вепрь" уже находится на борту летательного аппарата, который направляется в клинику.

В скором времени оставшихся бывших "пленников пещеры" также заберет вертолет. Данных о состоянии здоровья освобожденных сегодня людей пока не поступало.