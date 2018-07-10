Тренера и детей, вызволенных из пещеры в Таиланде, везут в больницу на вертолете
10 июля 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что четырех подростков и тренера, вызволенных во вторник из пещеры в Таиланде, отправят в больницу на вертолетах. Их отвезут в медучреждение, расположенное в городе Чианграй.
Отмечается, что спасатели дали всем эвакуированным детям кодовые имена: "Лесной Вепрь-1", "Лесной Вепрь-2" и так далее. Как сообщает телеканал Spring News, девятый "Вепрь" уже находится на борту летательного аппарата, который направляется в клинику.
В скором времени оставшихся бывших "пленников пещеры" также заберет вертолет. Данных о состоянии здоровья освобожденных сегодня людей пока не поступало.
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