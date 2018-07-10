В Кремле нашли секретное оружие против Дональда Трампа

Накануне предстоящей встречи между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Хельсинки многие аналитики делают предположения, какой тон на ней будет задан российско-американским отношениям и как всё-таки Дональд Трамп относится к России.



В связи с этим своими воспоминаниями от общения с Трампом поделилась Мисс Вселенная Оксана Фёдорова. Будущий 45-й президент США Дональд Трамп в своё время настоял на том, чтобы россиянка Оксана Фёдорова получила корону «Мисс Вселенной». Его обвиняли, в том, что он сделал это из-за сговора с Кремлём.



Хотя Кремль вряд ли знал о таком конкурсе и мог предположить, что шоумен и бизнесмен Трамп может когда-нибудь возглавить одну из великих мировых держав.



Вспоминая сегодня о том прекрасном времени, Оксана Фёдорова в интервью "Аргументам недели" рассказала, что Дональд Трамп ещё не был женат на Меланье и в шутку советовался с ней насчёт своего выбора. По словам Фёдоровой, Трампу вообще нравятся славянские девушки. В целом на нашу телезвезду и красавицу Дональд произвёл хорошее впечатление, познакомил её со своими детьми, коллегами, которые показались Оксане людьми позитивными и с широкой душой.



Вот так и обнаружилось секретное оружие против Трампа - красивые славянские девушки, которыми Путину нужно окружить себя во время визита. Ну а если серьёзно, то весь мир ждёт результатов переговоров с не меньшим напряжением, чем американцы и россияне.



Подробности читайте в завтрашнем номере "Аргументов недели".



