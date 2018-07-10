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Клинцевич и Джабаров ответили на заявления сенатора Кеннеди о российских властях

10 июля 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Клинцевич и Джабаров ответили на заявления сенатора Кеннеди о российских властях

Российские сенаторы Франц Клинцевич и Владимир Джабаров прокомментировали заявление американского сенатора -республиканца Джона Нили Кеннеди, сравнившего после поездки в Москву российских политиков с мафией.

Сенатор из США сравнил российских политиков с мафией

Сенатор из США сравнил российских политиков с мафией

По мнению Кеннеди, в России отсутствует политическая философия. "Это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия — деньги и власть", - заявил американский политик.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление Кеннеди, сказал, что "это была последняя встреча Кеннеди с российскими парламентариями", - сообщает РБК. "Если он так считал, почему не заявил в Москве, в Совете Федерации и в Госдуме? Здесь он рассыпался комплиментами, высказываниями об уважении к нашей стране, к народу", - отметил Джабаров.

Франц Клинцев сказал, что заявление сенатора из США, упомянувшего и Владимира Путина, "большая политическая близорукость", передает Nation News.

По мнению российского сенатора, такие заявления, учитывая современную сложную ситуацию, могут быть направлены на то, чтобы сорвать переговорный процесс в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, намеченного на 16 июля в Хельсинки.

 

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