Видео «яростного боя ВСУ с ополченцами под Дебальцево» разоблачили в сети

Недавно опубликованное видео «сражения Вооруженных сил Украины с ополченцами Донбасса под Дебальцево» оказалось фейком. Об этом сообщили российские СМИ.

В первых числах текущего месяца в украинском сегменте интернета появился ролик, на котором якобы был запечатлен «яростный бой» в районе Светлодарской дуги, расположенной в двадцати километрах от города Дебальцево. В комментариях к данным кадрам утверждалось, что ночью 30 июня ополченцы атаковали позиции ВСУ возле поселка Луганское.

Через некоторое время выяснилось, что выложивший запись пользователь YouTube выдал за боестолкновение в Донбассе учения американских морских пехотинцев, которые сняли на видео в 2009 году, пишет «Русская весна». После разоблачения фейкового ролика он был удален с сайта.

Ранее во вторник сообщалось, что покинувший армию ДНР писатель Захар Прилепин назвал время «основной схватки» вокруг Донбасса.