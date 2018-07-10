Видео «яростного боя ВСУ с ополченцами под Дебальцево» разоблачили в сети
10 июля 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно опубликованное видео «сражения Вооруженных сил Украины с ополченцами Донбасса под Дебальцево» оказалось фейком. Об этом сообщили российские СМИ.
В первых числах текущего месяца в украинском сегменте интернета появился ролик, на котором якобы был запечатлен «яростный бой» в районе Светлодарской дуги, расположенной в двадцати километрах от города Дебальцево. В комментариях к данным кадрам утверждалось, что ночью 30 июня ополченцы атаковали позиции ВСУ возле поселка Луганское.
Через некоторое время выяснилось, что выложивший запись пользователь YouTube выдал за боестолкновение в Донбассе учения американских морских пехотинцев, которые сняли на видео в 2009 году, пишет «Русская весна». После разоблачения фейкового ролика он был удален с сайта.
Ранее во вторник сообщалось, что покинувший армию ДНР писатель Захар Прилепин назвал время «основной схватки» вокруг Донбасса.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес