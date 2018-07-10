Из затопленной пещеры в Таиланде вывели девятого ребенка

Утром во вторник, 10 июля, стало известно, что из затопленной пещеры, расположенной на севере Таиланда, вывели девятого человека. Ранее сегодня спасатели приступили к третьей фазе эвакуации.

Согласно последней информации, девятый спасенный ребенок был направлен в больницу сразу после того, как его вывели на поверхность, передает RT , ссылаясь на Sky News.

Ранее отмечалось, что из пещеры удалось спасти восьмерых членов детской футбольной команды. Все они были доставлены в медучреждения, где за ними наблюдают врачи. В настоящий момент ребята чувствуют себя хорошо. Скоро к ним смогут прийти родственники.