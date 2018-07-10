Эксперт высказался о жестких словах американского сенатора насчет властей РФ

Глава Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев высказался сегодня насчет заявления американского сенатора Джона Кеннеди о том, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять.

Рогулев подчеркнул, что речь идет об отдельно взятом человеке, который может обладать любыми взглядами на вещи. По мнению эксперта, Кеннеди просто пожелал выделиться среди других политиков и именно поэтому сделал столь резонансное заявление. Специалист в беседе с RT уточнил, что подобные слова являются чистой риторикой, которая никакого отношения не имеет к реальному положению вещей.

Напомним, Джон Кеннеди ранее сообщил, что работать с российским правительством – это то же самое, что "иметь дело с мафией".