Жертвами ливней в Японии стали более 150 человек

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что количество жертв ливней в стране превысило 150 человек. Ранее поступала информация о 140 погибших в результате разгула стихии.

К настоящему моменту японские власти выделили уже около 64,8 миллиона долларов на ликвидацию последствий сильнейших дождей. В работах принимают участие не менее 75 тысяч человек, в частности, бойцы Сил самообороны страны, а также сотрудники полиции, передает AFP.

Напомним, что ливни обрушились на Японию на прошлой неделе после воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых регионах произошли разливы рек и сошли оползни.