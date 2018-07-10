У здания Верховной рады митингуют шахтеры

Шахтеры митингуют у здания Верховной рады в Киеве, требуя погасить задолженности по зарплатам. Об этом во вторник, 10 июля, сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Подчеркивается, что горняки государственных угледобывающих предприятий хотят, чтобы власти выплатили 1,1 миллиарда гривен долга, а также отправили в отставку главу Министерства энергетики страны Игоря Насалика.

Кроме того, шахтеры требуют, чтобы народные депутаты поддержали законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018", который регулирует финансовое обеспечение угольной отрасли государства, передает РИА "Новости".