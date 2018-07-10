Новый глава британского МИД никогда не занимался внешней политикой. Джереми Хант, который ранее в правительстве Дэвида Кэмерона возглавлял министерство здравоохранения, а у Терезы Мэй занимал также посты главы минздрава, министра культуры, средств массовой информации, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Королева Великобритании Елизавета II одобрила кандидатуру 52-летнего Джереми Ханта на пост министра иностранных дел.

Джереми окончил Charterhouse School. Затем Magdalen College Оксфордского университета. Он является членом Консервативной партии.

В понедельник, 9 июля, предшественник Джереми Ханта Борис Джонсон подал в отставку. В письме, направленном Терезе Мэй он раскритиковал премьера за выбранный курс по выходу из Евросоюза. По его мнению, Мэй действует недостаточно решительно, и при приятии плана так называемого «мягкого Брекзита» Британия может оказаться в статусе колонии.

Джонсон, покидая пост, поблагодарил работников ведомства. Он отметил, что за последние несколько месяцев они увидели, как много друзей у Великобритании, когда вслед за Лондоном 28 государств выслали из своих стран российских дипломатов в знак протеста из-за попытки убийства Скрипалей.

Всего британское правительство вчера покинули сразу два министра. Джонсон стал вторым. Первым это сделал министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис. Мэй подтвердила, что в обоих случаях с министрами возникли разногласия.