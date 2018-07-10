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Нелегалы по паспорту болельщика бросились искать работу в России
10 июля 2018, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
Облегчением визового режима для болельщиков Чемпионата мира по футболу поспешили воспользоваться охотники за лучшей судьбой и хорошей работой. Под видом болельщиков они приезжают в Россию в надежде остаться тут навсегда.
Однако по правилам ЧМ въехать в Россию можно по «паспорту болельщика» (Fan ID), который бесплатно оформляется после покупки билета на матч. Этот документ даёт право на многократный безвизовый въезд с 4 июня по 15 июля включительно, покинуть страну необходимо до 26 июля.
Особую активность в этом нелегальном перемещении в РФ правозащитники заметили со стороны граждан африканских стран, большинство из которых не знают, что паспорт болельщика не даёт им права на трудовую деятельность. Осознав это иностранцы просят их депортировать на родину, но по закону на это нет оснований до окончания чемпионата мира, поскольку никаких законов они не нарушили. Поэтому правозащитники селят их по знакомым и приютам, чтобы после чемпионата мира законно депортировать людей на родину. Иначе здесь без документов и денег их ждёт преступность и криминал.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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