Названо имя нового министра иностранных дел Великобритании
10 июля 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 10 июля, стало известно имя нового министра иностранных дел Великобритании. Ранее бывший глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил о своем уходе с этого высокого поста.
Должность руководителя МИД Великобритании занял Джереми Хант, который ранее находился на должности министра здравоохранения в правительстве Терезы Мэй, передает "Свободная пресса".
В администрации премьера страны подчеркнули, что британская королева одобрила кандидатуру Ханта на этот пост.
Ранее политик также являлся министром культуры, средств массовой информации, Олимпийских игр и спорта.
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