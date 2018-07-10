Названо имя нового министра иностранных дел Великобритании

Во вторник, 10 июля, стало известно имя нового министра иностранных дел Великобритании. Ранее бывший глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил о своем уходе с этого высокого поста.

Должность руководителя МИД Великобритании занял Джереми Хант, который ранее находился на должности министра здравоохранения в правительстве Терезы Мэй, передает "Свободная пресса".

В администрации премьера страны подчеркнули, что британская королева одобрила кандидатуру Ханта на этот пост.

Ранее политик также являлся министром культуры, средств массовой информации, Олимпийских игр и спорта.