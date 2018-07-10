Покинувший армию ДНР Прилепин назвал время «основной схватки» вокруг Донбасса

«Основная схватка» вокруг Донбасса пройдет «под ковром» в период президентской кампании на Украине. Такое мнение в разговоре со СМИ высказал Захар Прилепин.

Накануне стало известно, что российский писатель ушел из армии ДНР. В качестве одной из причин данного шага он назвал стабилизацию ситуации в зоне конфликта.

Из слов Прилепина, процитированного «Царьградом», следует, что в ближайшие месяцы противостояние в Донбассе сведут к минимуму. Литератор полагает, что «основная схватка» состоится «под ковром» в период, когда украинцы будут выбирать нового главу государства. Голосование должно состояться весной следующего года.

Боевые действия на востоке Украины между ополченцами и силовиками продолжаются пятый год. Ранее во вторник сообщалось, что в Киеве придумали способ избавиться от воюющих в Донбассе националистических батальонов, которые вышли из-под контроля армейского командования.