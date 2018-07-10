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Затаившиеся в сирийском Хомсе джихадисты приготовились атаковать военных РФ
10 июля 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
Джихадисты, затаившиеся в провинции Хомс, подготовили план мятежа против сирийских и российских военнослужащих. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.
Как пишет сайт «Русская весна», в спецслужбы арабской республики обратился житель одной из расположенных в провинции деревень, сообщивший, что в населенном пункте находятся боевики, которых не затронула осуществленная весной массовая эвакуация бандформирований в Идлиб. В ходе допроса экстремистов выяснилось, что они приготовились к бунту против правительства. Из материала, выложенного изданием, следует, что в случае реализации замысла боевиков под ударом оказались бы и российские военные, выполняющие задачи в Хомсе.
Ранее в прессе появились сведения о боестолкновении на границе провинций Хама и Идлиб, в результате которого была разгромлена группа боевиков, приехавших из РФ.
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