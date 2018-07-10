Пушков высказался о будущем британской дипломатии: изменится только прическа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в минувший понедельник высказался об уходе Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел Великобритании.

По мнению сенатора, с отставкой Джонсона в британском МИД ничего не изменится, особенно в отношении России. Пушков убежден, что перемены будут заметны исключительно в прическе главы министерства, передает "Экономика сегодня".

Напомним, ранее стало известно, что Борис Джонсон решил покинуть высокий пост из-за серьезных разногласий с политикой премьер-министра Терезы Мэй в сфере выхода Британии из Евросоюза. Более того, экс-глава МИД назвал Brexit "умирающей мечтой".