Депутат Верховной рады убежден, что Украину возглавляют "экономические тупицы"
10 июля 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович во вторник, 10 июля, весьма жестко высказался о действующем руководстве страны. По мнению политика у власти сейчас находятся "экономические тупицы".
Рабинович допустил такое радикальное высказывание в связи с возможностью ограничения воды на украинской территории. По мнению депутата Верховной рады, у властей страны и глав предприятий "нет мозгов", поскольку они не подумали о вероятных сложностях заранее и тем самым могут поставить в весьма непростое положение население Украины, передает сегодня kp.ru.
"Пока гром не грянет — не перекреститесь", – заключил Рабинович.
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