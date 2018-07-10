Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович во вторник, 10 июля, весьма жестко высказался о действующем руководстве страны. По мнению политика у власти сейчас находятся "экономические тупицы".

Рабинович допустил такое радикальное высказывание в связи с возможностью ограничения воды на украинской территории. По мнению депутата Верховной рады, у властей страны и глав предприятий "нет мозгов", поскольку они не подумали о вероятных сложностях заранее и тем самым могут поставить в весьма непростое положение население Украины, передает сегодня kp.ru.

"Пока гром не грянет — не перекреститесь", – заключил Рабинович.