Командование Вооруженных сил Украины нашло способ избавиться от вышедших из-под контроля националистических батальонов, воюющих на востоке страны. Об этом узнали в самопровозглашенной ДНР.

Представитель народной республики Руслан Якубов отметил, что Киев активно задействует радикалов при проведении плохо подготовленных наступательных операций в «серой зоне» Донбасса. В результате нацбаты несут потери, при этом ВСУ получают возможность отчитываться о новых «победах», процитировало Якубова информационное агентство «Новороссия».

Ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы обстреляли юг ДНР зажигательными снарядами. В результате случившегося было уничтожено 120 га пшеницы. В армии самопровозглашенного государства данную атаку назвали диверсионной акцией, осуществленной с целью геноцида мирного населения республики.