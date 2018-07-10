Раскрыт замысел Киева по утилизации в Донбассе неподконтрольных ВСУ нацбатов
10 июля 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Командование Вооруженных сил Украины нашло способ избавиться от вышедших из-под контроля националистических батальонов, воюющих на востоке страны. Об этом узнали в самопровозглашенной ДНР.
Представитель народной республики Руслан Якубов отметил, что Киев активно задействует радикалов при проведении плохо подготовленных наступательных операций в «серой зоне» Донбасса. В результате нацбаты несут потери, при этом ВСУ получают возможность отчитываться о новых «победах», процитировало Якубова информационное агентство «Новороссия».
Ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы обстреляли юг ДНР зажигательными снарядами. В результате случившегося было уничтожено 120 га пшеницы. В армии самопровозглашенного государства данную атаку назвали диверсионной акцией, осуществленной с целью геноцида мирного населения республики.
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