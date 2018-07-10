Сегодня вступили в силу новые санкции ЕС в отношении России
10 июля 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Новые санкции Европейского союза в отношении России начинают действовать сегодня, и их действие продлится до 31 января 2019 года. Эти санкции Евросоюза ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для пяти крупнейших российских государственных финансовых институтов и их дочерних компаний.
Организации находятся в мажоритарной собственности и созданы за пределами ЕС. Под санкции попали три крупные российские энергетические и три оборонные компании. ЕС ввел запрет на экспорт и импорт оружия, экспорт товаров военного и двойного назначении.
Новые антироссийские санкции ограничивают доступ России к технологиям и услугам, которые могут использовать для добычи и разведки нефти.
ЕС продлил санкции из-за из-за невыполнения Минских соглашений. Решение о продлении экономических ограничений в отношении России было опубликовано в официальном журнале ЕС 9 июля. Совет стран-участников Европейского союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на полгода 5 июля.
Впервые ограничительные меры против России ввели 31 июля 2014 года. Впоследствии их многократно продлевали. Санкции против России ведены и со стороны США.
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