Сегодня вступили в силу новые санкции ЕС в отношении России

Новые санкции Европейского союза в отношении России начинают действовать сегодня, и их действие продлится до 31 января 2019 года. Эти санкции Евросоюза ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для пяти крупнейших российских государственных финансовых институтов и их дочерних компаний. После визита в Россию американский сенатор раскритиковал антироссийские санкции

Организации находятся в мажоритарной собственности и созданы за пределами ЕС. Под санкции попали три крупные российские энергетические и три оборонные компании. ЕС ввел запрет на экспорт и импорт оружия, экспорт товаров военного и двойного назначении.

Новые антироссийские санкции ограничивают доступ России к технологиям и услугам, которые могут использовать для добычи и разведки нефти.

ЕС продлил санкции из-за из-за невыполнения Минских соглашений. Решение о продлении экономических ограничений в отношении России было опубликовано в официальном журнале ЕС 9 июля. Совет стран-участников Европейского союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на полгода 5 июля.

Впервые ограничительные меры против России ввели 31 июля 2014 года. Впоследствии их многократно продлевали. Санкции против России ведены и со стороны США.