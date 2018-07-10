После крушения туристического судна у берегов Пхукета погибли 43 человека
10 июля 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
У берегов таиландского острова Пхукет потерпело крушение туристическое судно "Феникс". Согласно последней информации источников, количество жертв к настоящему моменту составляет 43 человека.
Власти сейчас решают вопрос о поднятии затонувшей яхты на сушу. В настоящий момент корабль находится на глубине примерно 40 метров, передает издание The Nation. Предполагается, что впоследствии будут обнаружены тела еще четырех человек.
Напомним, 5 июля в шторм попали два туристических судна "Феникс" и "Серенат", на борту которых в общей сложности были более 100 человек. Всех находившихся на "Серенате" удалось спасти.
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