После крушения туристического судна у берегов Пхукета погибли 43 человека

У берегов таиландского острова Пхукет потерпело крушение туристическое судно "Феникс". Согласно последней информации источников, количество жертв к настоящему моменту составляет 43 человека.

Власти сейчас решают вопрос о поднятии затонувшей яхты на сушу. В настоящий момент корабль находится на глубине примерно 40 метров, передает издание The Nation. Предполагается, что впоследствии будут обнаружены тела еще четырех человек.

Напомним, 5 июля в шторм попали два туристических судна "Феникс" и "Серенат", на борту которых в общей сложности были более 100 человек. Всех находившихся на "Серенате" удалось спасти.