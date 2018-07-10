В США перед судом по миграционным делам годовалый ребенок предстал без родителей
10 июля 2018, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
В США годовалый ребёнок без присутствия родителей, только с адвокатом, предстал перед судом по миграционным делам. Судебное заседание проходило в штате Аризона. Суд рассматривал право ребёнка, которого родители привезли из Гондураса, находиться на территории Соединённых штатов.
Судья, который рассматривал дело, признался, что стыдился спрашивать у защиты малыша, понимает ли ее подзащитный суть дела. Во время заседания суда малыш в памперсе пил молоко из бутылки, играл с мячиком. Под конец слушаний ребенок расплакался, - передает Би-би-си.
В итоге суд принял решение о добровольном отъезде ребёнка из страны. Это судебное решение даёт возможность отправить малыша в Гондурас, куда уже был депортирован его отец.
В этот день в американском штате Аризона без матери и отца предстали перед судом ещё несколько маленьких детей. Один из детей на вопрос судьи о возрасте показал пять пальцев.
Напомним, в ноябре прошлого года эксперты Всемирного экономического форума пришли к выводу, что Эль-Сальвадор, Гондурас и Венесуэла являются странами с самой опасной организованной преступностью.
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