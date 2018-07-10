В США перед судом по миграционным делам годовалый ребенок предстал без родителей

В США годовалый ребёнок без присутствия родителей, только с адвокатом, предстал перед судом по миграционным делам. Судебное заседание проходило в штате Аризона. Суд рассматривал право ребёнка, которого родители привезли из Гондураса, находиться на территории Соединённых штатов. Офис Меланьи Трамп сообщил Секретной службе об угрозах ее сыну

Судья, который рассматривал дело, признался, что стыдился спрашивать у защиты малыша, понимает ли ее подзащитный суть дела. Во время заседания суда малыш в памперсе пил молоко из бутылки, играл с мячиком. Под конец слушаний ребенок расплакался, - передает Би-би-си.

В итоге суд принял решение о добровольном отъезде ребёнка из страны. Это судебное решение даёт возможность отправить малыша в Гондурас, куда уже был депортирован его отец.

В этот день в американском штате Аризона без матери и отца предстали перед судом ещё несколько маленьких детей. Один из детей на вопрос судьи о возрасте показал пять пальцев.

Напомним, в ноябре прошлого года эксперты Всемирного экономического форума пришли к выводу, что Эль-Сальвадор, Гондурас и Венесуэла являются странами с самой опасной организованной преступностью.