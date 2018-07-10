Владивосток опроверг данные о прилете самолета Ким Чен Ына

В понедельник международный аэропорт Владивостока не принимал самолетов из КНДР, кроме еженедельного пассажирского рейса из Пхеньяна. Оказывается, 9 июня во Владивостоке совершил посадку северокорейский рейс R-885 авиакомпании Air Koryo, который выполняется по понедельникам и четвергам, передаёт ТАСС.

Ранее агентство Ренхап заявило, что самолет, который обычно использует для перелетов лидер КНДР и другие северокорейские чиновники, был замечен во Владивостоке, который пробыл в аэропорту около трёх часов. После этого он вылетел в Пхеньян. По данным источника агентства, в самолете могли быть чиновники, которые ведут подготовку к возможной поездке Ким Чен Ына в сентябре на Восточный экономический форум.