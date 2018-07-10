Медики выявили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей

Сегодня стало известно, что медики выявили у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей признаки инфекции. Это выяснилось после получения первых результатов анализов крови бывших "пленников".

Отмечается, что всем детям, которых уже удалось вытащить из пещеры, придется провести в клинике не менее недели. Как сообщает информационное агентство Reuters, новые лабораторные результаты будут готовы в течение пары дней и, если данные об инфекции подтверждены не будут, то к мальчикам допустят родителей.

Известно также, что все восемь юных спортсменов чувствуют себя хорошо.

Тем временем спасатели продолжают подготовку к эвакуации из пещеры еще пяти человек. Не исключено, что уже сегодня все ребята будут выведены на поверхность.