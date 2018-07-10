Американский лидер Дональд Трамп в телефонной беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоялась в марте текущего года, назвал "глупыми" представителей администрации США.

Речь идет о тех политиках, которые решительно выступали против разговора Путина и Трампа. Глава Штатов тогда призвал своего русского коллегу "не слушать их", передает издание New York Times.

Напомним, в марте 2018 года Дональд Трамп связался по телефону с Владимиром Путиным и поздравил его с победой на президентских выборах. Лидер США проигнорировал рекомендации советников по национальной безопасности, которые считали, что ему не следует разговаривать с российским президентом.