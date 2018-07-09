Киев боится, что Путин и Трамп о чем-нибудь договорятся у него за спиной
9 июля 2018, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти подстраховались от возможных «неприятных сюрпризов» на предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, получив заверения, что «интересы Украины не будут преданы».
«Мы получили от американской стороны четкие заверения, что украинские интересы будут подтверждены и защищены на предстоящем российско-американском саммите. Для нас важно, чтобы за нашими спинами не случилось неприятного сюрприза», - рассказал украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным из-за щекотливости ситуации.
Киев рассчитывает, что на саммите Трамп сможет уговорить Путина перестать поддерживать самопровозглашенные ДНР и ЛНР на востоке Украины, а также изменить свою позицию относительно развертывания миротворческой миссии в Донбассе.
Одновременно с этим Киев серьезно опасается, что и Путин сможет на что-то уговорить Трампа, например, признать Крым российским. Трамп давно уже известен в мире как спонтанный политик с неустойчивым стилем дипломатии.
Первый полноформатный российско-американский саммит на высшем уровне пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщает РБК.
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