Киев боится, что Путин и Трамп о чем-нибудь договорятся у него за спиной

Украинские власти подстраховались от возможных «неприятных сюрпризов» на предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, получив заверения, что «интересы Украины не будут преданы».

«Мы получили от американской стороны четкие заверения, что украинские интересы будут подтверждены и защищены на предстоящем российско-американском саммите. Для нас важно, чтобы за нашими спинами не случилось неприятного сюрприза», - рассказал украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным из-за щекотливости ситуации.

Киев рассчитывает, что на саммите Трамп сможет уговорить Путина перестать поддерживать самопровозглашенные ДНР и ЛНР на востоке Украины, а также изменить свою позицию относительно развертывания миротворческой миссии в Донбассе.

Одновременно с этим Киев серьезно опасается, что и Путин сможет на что-то уговорить Трампа, например, признать Крым российским. Трамп давно уже известен в мире как спонтанный политик с неустойчивым стилем дипломатии.

Первый полноформатный российско-американский саммит на высшем уровне пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщает РБК.