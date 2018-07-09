Мечта о Brexit умирает, заявил Борис Джонсон

Борис Джонсон, комментируя свою отставку с поста министра иностранных дел Великобритании, заявил, что мечта граждан страны о Brexit «потихоньку умирает», а страна «движется к статусу колонии».

Глава, теперь уже бывший, МИД Великобритании написал письмо премьер-министру британского правительства Терезе Мэй. В этом письме, опубликованном в британских СМИ, он указывает на то, что поведение властей на переговорах по Brexit привело к потере возможностей, на которые надеялись граждане страны.

«Brexit должен быть возможностью и надеждой для британцев. Но сейчас, два года спустя после референдума, мечта потихоньку умирает», - говорится в письме.

«Многим придется потрудиться, чтобы увидеть экономические или политические выгоды этой договоренности», - высказался Борис Джонсон о «мягком» плане Терезы Мэй по выходу Великобритании из состава Евросоюза, пишут «Известия».

Ранее в отставку подал еще и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.