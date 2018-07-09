Австралия призвала Россию к ответу по отравлению в Эймсбери

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что после смерти британки Доны Стерджесс, отравленной в Эймсбери, у нее появился целый ряд вопросов, на которые должна ответить Россия. Британия впервые обвинила Россию в химатаке в Эймсбери

Глава МИД Австралии выразила «глубокую печаль» в связи со смертью гражданки Великобритании. После чего заявила, что Россия должна объяснить, каким образом «Новичок» российского производства попал на территорию Великобритании. Аргументировать свое заявление о причастности России к отравлению в британском Эймсбери Джули Бишоп сочла излишним.

Ранее глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия причастна к гибели 44-летней британки, отравившейся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

«Без доступа к материалам следствия и двум нашим гражданам будем рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как безответственную антироссийскую провокацию официального Лондона», - ответил на это обвинение пресс-секретарь посольства России в Великобритании, сообщают «Известия».