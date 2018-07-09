В Госдуме ответили на обвинение о причастности России к отравлению в Эймсбери
9 июля 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал обвинение Минобороны Британии в причастности России к отравлению британских граждан в Эймсбери.
«Как показала практика, предыдущие обвинения, выдвинутые Великобританией в адрес России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, не были подтверждены нигде. Налицо была политизация информационного поля в связи с инцидентом. Так что сейчас уже не очень верится в заявления британской стороны», - отметил Антон Морозов.
«Такие серьезные обвинения требуют тщательного расследования с участием российских следователей. Хотелось бы, чтобы Британия была более ответственной. такие обвинения подрывают отношения между странами и понижают уровень доверия», - подчеркнул он.
Антон Морозов также выразил уверенность, что Россию вновь пытаются скомпрометировать в связи с предстоящим российско-американским саммитом, который состоится 16 июля в Хельсинки. «Будет опять нагнетаться истерия в СМИ», - цитирует его слова RT.
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