В Госдуме ответили на обвинение о причастности России к отравлению в Эймсбери

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал обвинение Минобороны Британии в причастности России к отравлению британских граждан в Эймсбери. Британия впервые обвинила Россию в химатаке в Эймсбери

«Как показала практика, предыдущие обвинения, выдвинутые Великобританией в адрес России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, не были подтверждены нигде. Налицо была политизация информационного поля в связи с инцидентом. Так что сейчас уже не очень верится в заявления британской стороны», - отметил Антон Морозов.

«Такие серьезные обвинения требуют тщательного расследования с участием российских следователей. Хотелось бы, чтобы Британия была более ответственной. такие обвинения подрывают отношения между странами и понижают уровень доверия», - подчеркнул он.

Антон Морозов также выразил уверенность, что Россию вновь пытаются скомпрометировать в связи с предстоящим российско-американским саммитом, который состоится 16 июля в Хельсинки. «Будет опять нагнетаться истерия в СМИ», - цитирует его слова RT.