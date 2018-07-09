Выяснилось, что Украина вот уже 400 лет воюет с Россией

Украинский телеведущий Виталий Гайдукевич заявил в эфире пропрезидентского канала, что Украина воюет с Россией вот уже на протяжении 400 лет, увязав сегодняшний Донбасс с событиями войны 1618 года.

По утверждению телеведущего, «большая освободительная война между Украиной и Россией» началась в 1618 году с походом гетмана Петра Сагайдачного на Москву (который в действительности состоялся в рамках русско-польской войны).

«То, что сейчас делают солдаты ВСУ на востоке – это то же самое, что делал Сагайдачный с казаками под стенами Кремля. Кстати, сегодня праздник – 359 лет назад войска Ивана Выговского разгромили московитов под Конотопом. Это то, что делали отряды Болбочана в Крыму или части генерала Омеляновича-Павленко в первом рейде зимнего похода», - заявил Гайдукевич.

С украинской стороны регулярно звучат фантастические высказывания на историческую тему. Так, ранее украинские историки доказали, что библейские Адам и Ева были украинцами. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждал, что история морского флота страны восходит ко временам Киевской Руси, и так далее, передает РИА Новости.