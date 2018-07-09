Тереза Мэй намерена спасти свое премьерство

Официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании заявил, что Тереза Мэй будет отстаивать свой пост, несмотря на разногласия в кабинете министров и отставку Дэвиса и Джонсона.

Представитель офиса Терезы Мэй опроверг предположение журналистов о правительственном кризисе после отставки со своих постов двух ключевых министров. он также сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет отстаивать свое премьерство при любой попытке оспорить его.

После отставки министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса и последовавшей вслед за ней отставки министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Тереза Мэй пытается спасти не только свое премьерство, но и лидерство Консервативной партии в британском парламенте. Ей это удастся, если она сможет избежать вотума недоверия, сообщает РИА Новости.