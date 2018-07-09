Мэй рассказала, почему ушли в отставку Джонсон и Дэвис

Выступая в Палате общин парламента, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что причиной отставки Дэвида Дэвиса и Бориса Джонсона стало их несогласие об условиях «развода» Британии с ЕС.

«Мы не согласились с тем, как наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность к уважению итогов референдума о выходе Великобритании из става Евросоюза. Но мне хотелось бы отметить работу бывшего министра по вопросам выхода из ЕС за те усилия, которые он приложил к созданию нового министерства. Благодаря его помощи удалось провести через парламент часть наиболее важных законов в истории целых поколений. Также хочу отметить энтузиазм, который продемонстрировал бывший министр иностранных дел, продвигая идею глобальной Великобритании в мире», - заявила Тереза Мэй, выступая сегодня в Палате общин британского парламента.

Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушли в отставку сегодня, 9 июля. Они не согласились с предложенным Терезой Мэй планом переговоров с ЕС об условиях выхода. Кроме того, у них другое представление о том, как будут выглядеть отношения Лондона и Брюсселя после предстоящего «развода». Ранее, 7 июля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила отправить в отставку любого министра, который попытается провалить ее план, сообщает ТАСС.