"Северный поток-2" ослабляет Украину, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз выработать совместно с Украиной общий подход, чтобы остановить строительство «экономически невыгодного» газопровода «Северный поток-2».

«Северный поток-2» - это не коммерческий проект, это не прибыльный проект. Он не имеет смысла с экономической точки зрения. Это геополитический проект, который пытается ослабить Украину», - заявил Порошенко сегодня в Брюсселе после переговоров с главой Совета Европы Дональдом Туском и руководителем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

«Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС», - написал он также в своем твиттере.

В июне украинский президент заявил, что создаст в Евросоюзе группу, задачей которой станет остановить строительство «Северного потока-2». Между тем разрешение на строительство газопровода в своих эксклюзивных экономических зонах уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить его только от Дании, либо проложить трубопровод в обход ее территориальных вод, сообщает РИА Новости.