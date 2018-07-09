"Северный поток-2" ослабляет Украину, заявил Порошенко
9 июля 2018, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз выработать совместно с Украиной общий подход, чтобы остановить строительство «экономически невыгодного» газопровода «Северный поток-2».
«Северный поток-2» - это не коммерческий проект, это не прибыльный проект. Он не имеет смысла с экономической точки зрения. Это геополитический проект, который пытается ослабить Украину», - заявил Порошенко сегодня в Брюсселе после переговоров с главой Совета Европы Дональдом Туском и руководителем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
«Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС», - написал он также в своем твиттере.
В июне украинский президент заявил, что создаст в Евросоюзе группу, задачей которой станет остановить строительство «Северного потока-2». Между тем разрешение на строительство газопровода в своих эксклюзивных экономических зонах уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить его только от Дании, либо проложить трубопровод в обход ее территориальных вод, сообщает РИА Новости.
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