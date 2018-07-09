//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Безработный Дмитрий Тарасов хочет скорее продать квартиру, где жил с Бузовой
- Украина не будет участвовать в детском "Евровидении"
- Эвелина Бледанс не скрывает новый роман с молодым актером
- Актриса Екатерина Климова показала спину в синяках
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Захарова оценила решение Джонсона уйти в отставку
9 июля 2018, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
МИД России не остался в стороне от потрясений, происходящих в правительстве Великобритании. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также прокомментировала отставку Бориса Джонсона.
«Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», - прокомментировала Мария Захарова решение главы МИД Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку.
«Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Терезы Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», - написала Захарова в своем фейсбуке.
На Даунинг-стрит все отчетливей проступают контуры правительственного кризиса, считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Это вторая отставка за сутки в британском правительстве. Ранее сегодня же свой пост покинул Дэвид Дэвис - министр, занимавшийся вопросами выхода Великобритании из Европейского союза.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций в отношении РФ
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Безработный Дмитрий Тарасов хочет скорее продать квартиру, где жил с Бузовой
//В мире
//Новости партнеров
//Спорт
Врач сборной России по поводу обвинения в употреблении допинга: "чушь собачья"
//Футбол
Огнен Вукоевич отстранен от работы со сборной Хорватии на ЧМ
//Спорт
Немецкая пресса обвиняет российских футболистов в применении аммиака
//Новости СМИ2
//В мире
Китайские строители несут угрозу человечеству, заявили ученые
//Общество
Иностранные болельщики констатируют: Чемпионат мира в России убийственно хорош
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
//Общество
//Общество
Погранслужба ФСБ России в Крыму задержала в Азовском море 7 судов из Украины
//Общество
//Общество
//В мире
Молодой грузинский пастух подозревается в убийстве семьи из США
//Общество
//Общество
//В мире
Дочь Березовского рассказала о странных вещах после смерти отца в Лондоне
В одном из лагерей Удмуртии произошло массовое отравление детей
//В мире
Стало известно имя нового британского министра по вопросам Brexit