Захарова оценила решение Джонсона уйти в отставку

МИД России не остался в стороне от потрясений, происходящих в правительстве Великобритании. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также прокомментировала отставку Бориса Джонсона. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

«Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», - прокомментировала Мария Захарова решение главы МИД Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку.

«Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Терезы Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», - написала Захарова в своем фейсбуке.

На Даунинг-стрит все отчетливей проступают контуры правительственного кризиса, считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Это вторая отставка за сутки в британском правительстве. Ранее сегодня же свой пост покинул Дэвид Дэвис - министр, занимавшийся вопросами выхода Великобритании из Европейского союза.