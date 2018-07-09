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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку
9 июля 2018, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла прошение об отставке министра иностранных дел Бориса Джонсона и поблагодарила его за работу. Это вторая отставка за сутки в британском правительстве.
«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД», - подтвердили эту информацию в британском правительстве. В ближайшее время станет известно, кто теперь займет эту должность.
Это уже вторая отставка в правительстве Великобритании за сутки. Ранее сегодня же в отставку подал Дэвид Дэвис – министр, занимавшийся вопросами выхода Великобритании из Европейского союза. Его решение уйти со своего поста было связано с несогласием с Терезой Мэй по предложенному ею плану Брексита, сообщает RT.
7 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила отправить в отставку Бориса Джонсона и других министров в случае, если они попытаются сорвать ее план выхода Британии из ЕС. «Ранее я позволяла коллегам по кабинету высказывать личную позицию. Теперь дела обстоят иначе», - заявила она на заседании британского кабмина.
Ранее СМИ сообщали об угрозах увольнения со стороны Мэй в адрес Джонсона, если последний предпримет попытки подорвать сделку по Brexit. Борис Джонсон занимал свой пост практически ровно два года, с 13 июля 2016 года, уточняет НСН.
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