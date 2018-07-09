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Китайские строители несут угрозу человечеству, заявили ученые
9 июля 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Международное агентство экологических расследований обнаружило в Китае источник хлорфторуглеродов, которые действуют разрушительно на озоновый слой планеты, вступая в реакцию с озоном.
В мае этого года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило о повышении концентрации ХФУ-11 в атмосфере. Исследователи предположили, что источник распространения хлорфторуглеродов находится в Восточной Азии.
Действительно, выяснилось, что китайские строительные компании, занимающиеся производством пенополиуретана для теплоизоляции, используют ХФУ-11 в качестве «вспенивателя». Китайцы объяснили, что так выходит дешевле.
Ученые пока не уверены, что в повышении концентрации ХФУ в атмосфере виноваты именно китайцы. Но предупреждают, что в случае продолжения использования ХФУ-11 озоновый слой планеты будет истощен на десятки лет вперед. Это неизбежно усилит поток солнечной радиации и увеличит смертность людей от злокачественных образований. А озоновая дыра над планетой, локализованная сейчас над Антарктикой, расширится вплоть до Австралии, Южной Африки и Южной Америки.
После подписания в 1989 году Монреальского протокола использование хлорфторуглеродов прекращено практически повсеместно. До этого ХФУ применялись в хладагентах и аэрозолях. Их опасность в том, что, разлагаясь в атмосфере под действием солнечного излучения, они вступают в реакцию с озоном. В результате разрушается озоновый слой Земли, пишет Lenta.ru.
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