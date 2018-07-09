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В Таиланде из затопленной пещеры спасли восьмого ребенка
9 июля 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Из двенадцати заблокированных наводнением в пещере на севере Таиланда подростков спасателям удалось вывести на поверхность уже восьмерых. Четверо детей и тренер пока остаются в пещере.
Спасатели выводят детей на поверхность по одному, одетыми в легководолазное снаряжение. Часть пятикилометрового пути, приблизительно около километра, им приходится преодолевать под водой в сопровождении дайверов. Вывод каждого подростка из пещеры на поверхность занимает несколько часов.
Ситуация осложняется тем, что выросшие в горном районе дети не умеют плавать. Поэтому пять боевых пловцов и два военных врача, находящихся внутри пещеры, обучают их дышать в акваланге и двигаться в воде, прежде чем поднять очередного ребенка на поверхность. Каждого ребенка на пути к спасению сопровождают опытные кейв-дайверы.
Каждого спасенного подростка осматривают врачи в полевом госпитале у входа в пещеру. Затем их эвакуируют автомобилем скорой помощи или вертолетом в больницу в городе Чианграй. Медики отмечают, что за время пещерного плена дети ослабели от голода, сообщает РИА Новости.
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