Украинские морпехи атаковали Донбасс зажигательными снарядами

Украинские морские пехотинцы осуществили в Донбассе диверсионную акцию с использованием зажигательных мин. Соответствующую информацию озвучили в армии самопровозглашенной ДНР.

Представитель ополченцев Даниил Безсонов рассказал на брифинге для СМИ, что инцидент произошел в минувшую субботу в Новоазовском районе. В результате минометного обстрела сгорело 120 га пшеницы. По словам Безсонова, данная атака была проведена с целью геноцида гражданского населения.

Кроме того, спикер армии народной республики проинформировал, что накануне вечером противник обстрелял город Докучаевск. Повреждения получил пятиэтажный дом, пострадавших нет.

В зоне конфликта в Донбассе с 1 июля действует режим перемирия, установленный в связи с сельхозработами. Ранее в понедельник сообщалось, что разведка ДНР обнаружила свидетельства подготовки украинской армии к удару в районе Горловки.