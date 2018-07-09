Украинские морпехи атаковали Донбасс зажигательными снарядами
9 июля 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские морские пехотинцы осуществили в Донбассе диверсионную акцию с использованием зажигательных мин. Соответствующую информацию озвучили в армии самопровозглашенной ДНР.
Представитель ополченцев Даниил Безсонов рассказал на брифинге для СМИ, что инцидент произошел в минувшую субботу в Новоазовском районе. В результате минометного обстрела сгорело 120 га пшеницы. По словам Безсонова, данная атака была проведена с целью геноцида гражданского населения.
Кроме того, спикер армии народной республики проинформировал, что накануне вечером противник обстрелял город Докучаевск. Повреждения получил пятиэтажный дом, пострадавших нет.
В зоне конфликта в Донбассе с 1 июля действует режим перемирия, установленный в связи с сельхозработами. Ранее в понедельник сообщалось, что разведка ДНР обнаружила свидетельства подготовки украинской армии к удару в районе Горловки.
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