Молодой грузинский пастух подозревается в убийстве семьи из США

Грузинский пастух подозревается в убийстве целой семьи из США. Люди с двойным гражданством – американским и грузинским – исчезли еще 6 июля в районе ущелья Хада в регионе Мцхета-Мтианети.

Почти сразу после заявления о пропаже людей были начаты поиски. Через некоторое время машину семьи, а также их вещи нашли в деревне Цскере, передает газета "Известия". Впоследствии спасателям удалось найти тела родителей четырехлетнего ребенка, а затем и труп малыша. Отмечается, что помощь в поисках останков оказал пастух, который и стал ключевым подозреваемым в совершении преступления.

В МВД Грузии полагают, что пастух застрелил мужчину и малыша, а женщина погибла сама, упав в ущелье. Известно, что семья жила в Грузии уже больше шести лет. Назначено проведение ряда экспертиз.