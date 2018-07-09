Кремль: Макрон приедет в Россию исключительно для посещения матча ЧМ
9 июля 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле сегодня сообщили, что французский лидер Эммануэль Макрон в скором времени приедет в Россию, однако лишь для того, чтобы присутствовать на матче в рамках чемпионата мира по футболу.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Макрон посетит игру команд Франции и Бельгии, однако встречаться с российским коллегой не планирует. Известно, что сам Путин в этот день на стадион в Санкт-Петербурге не приедет.
Песков подчеркнул, что контакты российского и французского политиков весьма интенсивные, поэтому дефицита общения Эммануэля Макрона и Владимира Путина нет, передает РИА "Новости".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес