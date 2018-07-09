Кремль: Макрон приедет в Россию исключительно для посещения матча ЧМ

В Кремле сегодня сообщили, что французский лидер Эммануэль Макрон в скором времени приедет в Россию, однако лишь для того, чтобы присутствовать на матче в рамках чемпионата мира по футболу.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Макрон посетит игру команд Франции и Бельгии, однако встречаться с российским коллегой не планирует. Известно, что сам Путин в этот день на стадион в Санкт-Петербурге не приедет.

Песков подчеркнул, что контакты российского и французского политиков весьма интенсивные, поэтому дефицита общения Эммануэля Макрона и Владимира Путина нет, передает РИА "Новости".