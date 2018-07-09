Захар Прилепин в июле уходит с поста замкомандира батальона армии ДНР

Российский писатель Захар Прилепин объявил об уходе с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Прмлепин остается советником главы ДНР, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса и соведущим программы «Донецкий формат».

По словам Прилепина, батальон, в котором он командовал, перешел в ведомство ракетных войск, а это не является его спецификой, - сообщает «Свободная пресса». Он уходит, так как уверен, «наступления не будет». Писатель отметил, что за время службы в ДНР у него накопилось много нерешенных дел.

«Да и мне пора честь знать. И в политическом смысле, и в культурном между Донецком и Москвой не хватает одного звена: попробую им стать», — рассказал о своих планах Захар Прилепин.

«Пожалуй, не преувеличу, если скажу, что минувшие четыре года — были самым насыщенным временем в моей жизни, а два года в батальоне — самым счастливым временем в моей жизни», - признался писатель