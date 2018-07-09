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Кремль прокомментировал информацию о появлении самолета Ким Чен Ына в России

9 июля 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль прокомментировал информацию о появлении самолета Ким Чен Ына в России
фото: pixabay.com

В понедельник, 9 июля, в Кремле прокомментировали информацию о прибытии самолета лидера КНДР Ким Чен Ына на территорию России. Сообщения о летательном аппарате во Владивостоке ранее появились в СМИ.

Самолет Ким Чен Ына заметили на территории РФ

Самолет Ким Чен Ына заметили на территории РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не может предоставить какую-либо информацию по этому поводу, поскольку не располагает данными о прибытии Ким Чен Ына, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что правительственный самолет, на котором обычно передвигается лидер Северной Кореи, был якобы замечен в аэропорту Владивостока, а впоследствии вылетел в Пхеньян. Не исключено, на борту воздушного судна находились чиновники из КНДР.

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Плененные военные ВСУ выдали планы Киева по оккупации южных регионов России

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Путин направил Абэ соболезнования в связи с жертвами наводнения в Японии

Путин направил Абэ соболезнования в связи с жертвами наводнения в Японии

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В редакции «Аргументов недели» оказался приказ заместителя Главкома ВКС С. Мещерякова директору Центрального музея ВС РФ. В нем, в частности, говорится, что С. Шойгу на заседании коллегии Минобороны в конце мая отдал поручение о передислокации авиатехники из Монино в парк «Патриот».

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СМИ: в Таиланде вновь начали эвакуировать людей из пещеры Кхао Луанг

СМИ: в Таиланде вновь начали эвакуировать людей из пещеры Кхао Луанг

Утром в понедельник, 9 июля, в Таиланде возобновилась эвакуация девяти человек, которые остаются в пещере Кхао Луанг. Данную информацию ранее сегодня предоставили средства массовой информации.

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Стало известно, когда и где состоятся похороны писателя Валерия Ганичева

Стало известно, когда и где состоятся похороны писателя Валерия Ганичева

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Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти Жанны Фриске

Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти Жанны Фриске

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