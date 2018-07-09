Кремль прокомментировал информацию о появлении самолета Ким Чен Ына в России

В понедельник, 9 июля, в Кремле прокомментировали информацию о прибытии самолета лидера КНДР Ким Чен Ына на территорию России. Сообщения о летательном аппарате во Владивостоке ранее появились в СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не может предоставить какую-либо информацию по этому поводу, поскольку не располагает данными о прибытии Ким Чен Ына, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что правительственный самолет, на котором обычно передвигается лидер Северной Кореи, был якобы замечен в аэропорту Владивостока, а впоследствии вылетел в Пхеньян. Не исключено, на борту воздушного судна находились чиновники из КНДР.