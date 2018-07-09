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Кремль прокомментировал информацию о появлении самолета Ким Чен Ына в России
9 июля 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 9 июля, в Кремле прокомментировали информацию о прибытии самолета лидера КНДР Ким Чен Ына на территорию России. Сообщения о летательном аппарате во Владивостоке ранее появились в СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не может предоставить какую-либо информацию по этому поводу, поскольку не располагает данными о прибытии Ким Чен Ына, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что правительственный самолет, на котором обычно передвигается лидер Северной Кореи, был якобы замечен в аэропорту Владивостока, а впоследствии вылетел в Пхеньян. Не исключено, на борту воздушного судна находились чиновники из КНДР.
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