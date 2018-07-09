Обнаружены свидетельства подготовки войск Украины к удару по ДНР под Горловкой

Вооруженные силы Украины планируют нарушить действующее с 1 июля «хлебное перемирие» и атаковать ДНР на Горловском направлении. Такое заявление сделал Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии самопровозглашенного государства.

По словам представителя ополченцев, разведке ДНР стало известно, что в 24-й бригаде ВСУ, дислоцированной в районе Торецка, начали распространяться слухи о вероятном обострении ситуации в зоне ответственности данного подразделения. Это свидетельствует о намерении киевского командования нанести удары в районе расположенной рядом с Торецком Горловки, отметил Безсонов.

В ЛНР, в свою очередь, проинформировали, что противник использует режим прекращения огня для наращивания сил. По данным ополченцев, в район города Светлодарск на прошлой неделе прибыла разведгруппа ВСУ. Под селом Желтое обнаружили снайперов, вооруженных иностранными винтовками.