Обнаружены свидетельства подготовки войск Украины к удару по ДНР под Горловкой
9 июля 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины планируют нарушить действующее с 1 июля «хлебное перемирие» и атаковать ДНР на Горловском направлении. Такое заявление сделал Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии самопровозглашенного государства.
По словам представителя ополченцев, разведке ДНР стало известно, что в 24-й бригаде ВСУ, дислоцированной в районе Торецка, начали распространяться слухи о вероятном обострении ситуации в зоне ответственности данного подразделения. Это свидетельствует о намерении киевского командования нанести удары в районе расположенной рядом с Торецком Горловки, отметил Безсонов.
В ЛНР, в свою очередь, проинформировали, что противник использует режим прекращения огня для наращивания сил. По данным ополченцев, в район города Светлодарск на прошлой неделе прибыла разведгруппа ВСУ. Под селом Желтое обнаружили снайперов, вооруженных иностранными винтовками.
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