Процесс спасения детей из пещеры в Таиланде засекретили

В понедельник стало известно, что спасение детей из пещеры в Таиланде проходит в режиме секретности. Решение о блокировке доступа к информации о ходе эвакуации принял штаб спасательной операции.

В частности, спасателям нельзя публиковать в сети какие-либо фотографии действий в рамках процесса спасения детей. Кроме того, им запретили передавать эти данные журналистам, передает РИА "Новости". Известно, что нарушители будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям.

Ранее сегодня стало известно, что эвакуация детей возобновилась. Накануне ее было решено приостановить из-за недостатка кислорода в пещере.